В Челябинске урежут количество дворов, благоустраиваемых по программе «Комфортная городская среда»

Фото с сайта cheladmin.ru

В администрации Челябинска отчитались о ходе работ по программе «Комфортная городская среда».

Всего в столице Южного Урала в 2018 году под программу благоустройства попало 140 дворов и девять общественных пространств. План по паркам и скверам оказался сорван — там выполнено всего 40% работ. Начальник управления ЖКХ Дмитрий Петров объяснил это тем, что процедуры выбора подрядчиков, госэкспертизы и самих конкурсов были затянуты. Неосвоенные деньги перенаправят на благоустройство придомовых территорий.

Также чиновник рассказал, что челябинцы стали чаще жаловаться на некачественно выполненные работы во дворах. Причинами недовольства он назвал недобросовестность подрядчиков и отсутствие комплексного подхода к благоустройству. Ради повышения качества работ Дмитрий Петров предложил значительно сократить количество ремонтируемых дворов — до 10-15 в год.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 24.09.2018 г.»