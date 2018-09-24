Банк из Самарской области требует признать банкротом челябинское АО «Роспечать»

Фото с сайта vostokmedia.com

«Автовазбанк» направил в Арбитражный суд Южного Урала заявление о признании банкротом АО «Роспечать». Сумма исковых требований превысила 61 млн рублей.

В середине августа «Роспечать» выставила на продажу около 100 нерентабельных газетных киосков в Челябинске и Челябинской области. Компания связывает рост убытков с ужесточением налоговой политики и давлением местных органов власти. После утверждения нового порядка размещения нестационарных объектов на гостевых маршрутах больше половины из 250 точек «Роспечати» могут быть демонтированы в любой момент. Не исключено, что ситуация обострится в связи с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС.

Руководители ряда печатных СМИ Челябинской области направили коллективное обращение в Заксобрание региона. Для рассмотрения вопроса областной парламент создаст временную комиссию. «Автовазбанк» указал, что сумма исковых требований составила 61,2 млн рублей. Заявление пока не принято к производству, пишет «Ъ-Южный Урал».

Фото с сайта vostokmedia.com

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