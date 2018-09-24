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Челябинцам проведут перерасчет платы за вывоз мусора
24.09.2018 г. 13:38
Жители Челябинска получат перерасчет платы за вывоз ТБО.
Горожанам сделают перерасчет за период, в течение которого мусор не вывозили из дворов. Об этом сообщил мэр Евгений Тефтелев. В каждой ситуации будут разбираться индивидуально с участием прокуратуры и Контрольно-счетной палаты.
В понедельник, 24 сентября, в Челябинске ввели режим повышенной опасности. Евгений Тефтелев поручил главам районов в течение десяти дней ликвидировать мусорные завалы на контейнерных площадках во дворах. На эти цели из резервного фонда выделили 14 млн рублей. Наиболее тяжелая ситуация с мусором сложилась в Калининском, Центральном, Ленинском и Советском районах.
Проблемы с переполненными мусорными контейнерами начались в Челябинске неделю назад. Подрядчики устроили забастовку, требуя поднять тариф. Их не устроили новые условия работы: после закрытия городской свалки мусоровозы должны ездить в Полетаево и Урефты.
Фото: Галина Лепина
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