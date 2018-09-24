Челябинцам проведут перерасчет платы за вывоз мусора

Фото: Галина Лепина

Жители Челябинска получат перерасчет платы за вывоз ТБО.

Горожанам сделают перерасчет за период, в течение которого мусор не вывозили из дворов. Об этом сообщил мэр Евгений Тефтелев. В каждой ситуации будут разбираться индивидуально с участием прокуратуры и Контрольно-счетной палаты.

В понедельник, 24 сентября, в Челябинске ввели режим повышенной опасности. Евгений Тефтелев поручил главам районов в течение десяти дней ликвидировать мусорные завалы на контейнерных площадках во дворах. На эти цели из резервного фонда выделили 14 млн рублей. Наиболее тяжелая ситуация с мусором сложилась в Калининском, Центральном, Ленинском и Советском районах.

Проблемы с переполненными мусорными контейнерами начались в Челябинске неделю назад. Подрядчики устроили забастовку, требуя поднять тариф. Их не устроили новые условия работы: после закрытия городской свалки мусоровозы должны ездить в Полетаево и Урефты.

Фото: Галина Лепина

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