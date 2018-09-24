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Прокуратура намерена закрыть челябинский завод на три месяца за выбросы
24.09.2018 г. 11:41
«Челябинскому опытному механическому заводу» грозит приостановление деятельности за нарушение законодательства об охране воздуха.
В 2017 году природоохранная прокуратура выявила несоблюдение экологических требований «Челябинским опытным механическим заводом», который производит высокотемпературные строительные материалы. Директора обязали устранить нарушения, а также назначили штраф в размере 120 тыс. рублей.
В этом году после проверки выяснилось, что предприятие проигнорировало постановления природоохранного прокурора и продолжает выбрасывать вредные вещества в воздух. Кроме того, завод не согласовал с министерством экологии проведение мероприятий по сокращению выбросов при неблагоприятных погодных условиях.
Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, в Тракторозаводский районный суд направили дело об административном правонарушении. Прокуратура требует приостановить деятельность завода на 90 дней.
Фото с сайта ksonline.ru
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