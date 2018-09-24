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Челябинского водителя будут судить за смертельное ДТП с машиной дорожной службы
24.09.2018 г. 11:34
Фото с сайта 74.мвд.рф
Прокуратура направила в суд дело в отношении челябинского водителя, который въехал в машину дорожно-ремонтной службы.
ДТП произошло 4 июля 2018 года на дороге Челябинск — Новосибирск около поселка Петровский. 31-летний водитель ГАЗ-2790 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшуюся впереди в попутном направлении машину дорожной службы. Пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте ДТП. Ее 10-летний племянник получил легкие травмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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