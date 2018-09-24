В Челябинске отложили заседание по УДО экс-главы минспорта Юрия Серебренникова

Фото с сайта U24.ru

Экс-министра спорта Челябинской области Юрия Серебренникова оставили в колонии еще на три недели.

Металлургический районный суд Челябинска по требованию прокурора перенес заседание по ходатайству на 16 октября. Ранее сообщалось, что решение об условно-досрочном освобождении экс-главы минспорта примут в понедельник, 24 сентября.

Юрия Серебренникова осудили в 2015 году за получение взятки в 35 млн рублей от руководителей спортивных клубов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в 150 млн рублей. В период пребывания в колонии бывший чиновник зарекомендовал себя с хорошей стороны — за три года он отремонтировал библиотеку, столовую и тренажерный зал, а также получил более десятка благодарностей.

28 августа Юрий Серебренников подал заявление на досрочное освобождение. Его одобрила общественно-наблюдательная комиссия Челябинской области.

Фото с сайта U24.ru

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