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Бывший вице-губернатор Николай Сандаков написал открытое письмо директору ФСБ Александру Бортникову
24.09.2018 г. 10:54
Подследственный экс-замгубернатора обвиняет челябинское управление ФСБ в давлении на суд и прокуратуру.
Открытое обращение к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову Николай Сандаков опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 24 сентября. Бывший вице-губернатор просит проверить деятельность начальника регионального управления ФСБ Юрия Никитина на предмет влияния на судебный процесс с целью добиться неправосудного приговора. Он заявил, что непосредственное давление оказывал начальник 1 отделения отдела экономической безопасности ведомства Антон Костенко. По информации Николая Сандакова, именно он потребовал от гособвинителя сурового приговора по уголовному делу — 10 лет колонии строгого режима и штрафа в 14 млн рублей.
«Сфабрикованность и ангажированность моего дела очевидна всем независимым экспертам и наблюдателям и, в случае оправдательного приговора, может возникнуть необходимость проведения служебной проверки в отношении руководителей и сотрудников региональных подразделений ФСБ РФ и СК РФ, со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорится в обращении.
Николай Сандаков написал, что открыто обратиться к Александру Бортникову его побудила опасность, угрожающая его жене и детям. Он попросил директора ФСБ проверить все личные и телефонные контакты местных сотрудников ведомства с представителями прокуратуры и судьями, занятыми в расследовании уголовного дела экс-вице-губернатора, на предмет законности.
Николая Сандакова обвиняют в мошенничестве, получении взятки, а также подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Оглашение приговора бывшему замгубернатора Челябинской области запланировано на среду, 26 сентября.
Фото с сайта Znak.com
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