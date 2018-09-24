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Жителя Миасса приговорили к 15 годам колонии за сбыт карфентанила
24.09.2018 г. 10:49
Фото с сайта 74.мвд.рф
Челябинский областной суд вынес приговор мужчине, который продавал наркотики.
44-летний житель Миасса осужден за сбыт наркотического средства карфентанила, за продажу которого он получил 3,5 тыс. рублей. Мужчина сам является наркозависимым и состоит на учете у нарколога. Обвиняемый вину не признал. Он утверждает, что деньги, которые получил, — это долг, а не оплата наркотиков.
Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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