Жителя Миасса приговорили к 15 годам колонии за сбыт карфентанила

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд вынес приговор мужчине, который продавал наркотики.

44-летний житель Миасса осужден за сбыт наркотического средства карфентанила, за продажу которого он получил 3,5 тыс. рублей. Мужчина сам является наркозависимым и состоит на учете у нарколога. Обвиняемый вину не признал. Он утверждает, что деньги, которые получил, — это долг, а не оплата наркотиков.

Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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