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В челябинском детсаду на 4-летнего ребенка упали шкафчики
24.09.2018 г. 10:37
Фото с сайта 35media.ru
Ребенка придавило несколькими шкафчиками с вещами. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.
В четверг, 20 сентября, в челябинском детском саду №52 на ребенка упало несколько скрепленных между собой шкафчиков с вещами. Все случилось в раздевалке группы, где 4-летний мальчик находился без присмотра воспитателей. Сейчас ребенок в больнице с серьезной травмой головы и травмами тела.
Как пишет Znak.com, руководители детсада и больницы не сразу сообщили о случившемся в полицию и прокуратуру. По факту произошедшего организована проверка. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.
Фото с сайта 35media.ru
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