В челябинском детсаду на 4-летнего ребенка упали шкафчики

Фото с сайта 35media.ru

Ребенка придавило несколькими шкафчиками с вещами. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

В четверг, 20 сентября, в челябинском детском саду №52 на ребенка упало несколько скрепленных между собой шкафчиков с вещами. Все случилось в раздевалке группы, где 4-летний мальчик находился без присмотра воспитателей. Сейчас ребенок в больнице с серьезной травмой головы и травмами тела.

Как пишет Znak.com, руководители детсада и больницы не сразу сообщили о случившемся в полицию и прокуратуру. По факту произошедшего организована проверка. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.

Фото с сайта 35media.ru

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