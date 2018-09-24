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В тренерском штабе ХК «Трактор» произошли кадровые перестановки
24.09.2018 г. 10:30
Руководство «Трактора» внесло изменения в тренерский штаб клуба после неудачного старта в КХЛ.
В качестве тренера защитников в команду вернули Андрея Соколова. В пресс-службе «Трактора» отметили, что он внес значительный вклад в бронзу сезона 2017/2018. Ассистенту главного тренера Равилю Гусманову предложили возглавить команду ВХЛ «Челмет». В свою очередь Алексей Тертышный станет помощником Германа Титова.
«Эти изменения планируем произвести в ближайшее время по приезду Игоря Знарка из сборной России», — сообщил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.
Сейчас клуб занимает девятое место в Восточной конференции. В последней выездной серии команда потерпела два разгромных поражения с общим счетом 1:14.
Фото с сайта hctraktor.org
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