В Челябинске ГИБДД перекроет улицы для поимки пьяных автомобилистов

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске в пятницу, 21 сентября, сотрудники ДПС проведут операцию «Тоннель».

Полицейские будут проверять автомобилистов на состояние опьянения. В пресс-службе городского управления ГИБДД сообщили, что операция проводится для предотвращения аварий, которые часто происходят по вине нетрезвых водителей.

С начала 2018 года в Челябинске зарегистрировали 79 таких ДТП. В них погибли 10 человек. С января инспекторы выявили более 3,5 тыс. человек, которые сели за руль пьяными. Челябинцам напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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