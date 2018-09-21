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В Копейске школьник выстрелил своему сверстнику в голову из пневматического пистолета
21.09.2018 г. 17:02
Фото с сайта school1.org
В Копейске ученика ранили в голову из пневматического оружия.
Инцидент произошел в пятницу, 21 сентября, в копейской школе №1. Один из восьмиклассников принес в учебное заведение пневматический пистолет, который взял, по его словам, у своего знакомого. Впоследствии он выстрелил в другого ученика, который учится в седьмом классе. 13-летний мальчик получил касательное ранение головы. Пострадавшего школьника доставили в травматологию, его жизни ничто не угрожает.
В школе проводят проверку правоохранительные органы, к ситуации подключилась детский омбудсмен Ирина Буторина.
Фото с сайта school1.org
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