28 сентября в Миассе пройдут повторные выборы главы городского округа

Фото с сайта NewsMiass.ru

На следующей неделе в Миассе состоятся выборы мэра.

В среду, 26 сентября, пройдет заседание конкурсной комиссии, в которую входят трое депутатов горсобрания и трое представителей областного правительства. Они отберут не менее двух кандидатов.

Всего на кресло мэра Миасса претендуют девять человек, в их числе нынешний и.о. главы города Григорий Тонких. Как сообщает NewsMiass.ru, сессия собрания депутатов, на которой определят, кто станет мэром Миасса, состоится в пятницу, 28 сентября. Предыдущая попытка выбрать градоначальника была предпринята 5 июля. Тогда депутаты сорвали процедуру, испортив часть бюллетеней.

Фото с сайта NewsMiass.ru

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