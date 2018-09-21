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28 сентября в Миассе пройдут повторные выборы главы городского округа
21.09.2018 г. 15:41
Фото с сайта NewsMiass.ru
На следующей неделе в Миассе состоятся выборы мэра.
В среду, 26 сентября, пройдет заседание конкурсной комиссии, в которую входят трое депутатов горсобрания и трое представителей областного правительства. Они отберут не менее двух кандидатов.
Всего на кресло мэра Миасса претендуют девять человек, в их числе нынешний и.о. главы города Григорий Тонких. Как сообщает NewsMiass.ru, сессия собрания депутатов, на которой определят, кто станет мэром Миасса, состоится в пятницу, 28 сентября. Предыдущая попытка выбрать градоначальника была предпринята 5 июля. Тогда депутаты сорвали процедуру, испортив часть бюллетеней.
Фото с сайта NewsMiass.ru
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