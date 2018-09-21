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Сделано в Челябинске
Дорожники планируют отремонтировать улицу Блюхера к началу октября
21.09.2018 г. 15:35
Фото с сайта cheladmin.ru
Челябинские дорожники приступили к работам на улице Блюхера.
Работы в рамках программы «Безопасные качественные дороги» идут на участке от Нефтебазовой до Дарвина. Еще один отрезок улицы Блюхера планируют отремонтировать в рамках городского контракта. Работы по укладке асфальта подрядчики намерены завершить в течение двух недель. Затем они начнут менять покрытие на улицах Воровского и Братьев Кашириных.
В понедельник, 24 сентября, и во вторник на участке Блюхера от областной больницы до Курчатова будут удалять старый асфальт. В мэрии предупредили, что на припаркованные вдоль дороги автомобили может попасть пыль.
Фото с сайта cheladmin.ru
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