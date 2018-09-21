Дорожники планируют отремонтировать улицу Блюхера к началу октября

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинские дорожники приступили к работам на улице Блюхера.

Работы в рамках программы «Безопасные качественные дороги» идут на участке от Нефтебазовой до Дарвина. Еще один отрезок улицы Блюхера планируют отремонтировать в рамках городского контракта. Работы по укладке асфальта подрядчики намерены завершить в течение двух недель. Затем они начнут менять покрытие на улицах Воровского и Братьев Кашириных.

В понедельник, 24 сентября, и во вторник на участке Блюхера от областной больницы до Курчатова будут удалять старый асфальт. В мэрии предупредили, что на припаркованные вдоль дороги автомобили может попасть пыль.

Фото с сайта cheladmin.ru

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