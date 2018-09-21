Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта vk.com/antismog74

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 15 по 21 сентября 2018 года.

Выпускник челябинского училища штурманов погиб при крушении Ил-20 в Сирии



Один из 15 членов экипажа сбитого в Сирии российского самолета учился в Челябинске. Уроженец Белоруссии Александр Вечернин переехал с семьей на Урал в начале 2000-х годов. В 2002 году он поступил в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов. По окончанию вуза в 2007 году по распределению поехал служить в подмосковную Кубинку. Об этом друзья и родные офицера рассказали 74.ru.

Фото с сайта bbc.com

33-летний Александр Вечернин находился в составе экипажа самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20, который был по ошибке сбит над Средиземным морем сирийской системой ПВО в понедельник, 17 сентября. Все 15 человек на борту воздушного судна погибли.

Двое рабочих погибли за неделю в шахте «Центральная» в Пластовском районе



В среду, 19 сентября, произошло обрушение породы на золотодобывающей шахте «Центральная» компании «Южуралзолото ГК». Погиб один из рабочих. Следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело. Статья — нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц.

Фото с сайта donday.ru

В пятницу, 21 сентября, в шахте «Центральная» погиб еще один рабочий. По предварительным данным, 30-летний мужчина получил смертельный удар током. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В Челябинске начался мусорный коллапс



В Челябинске перестали вывозить мусор с контейнерных площадок. На прошлой неделе МУП «Горэкоцентр» предупредил о возможном прекращении вывоза отходов с 15 сентября. Причина — окончательное закрытие городской свалки и судебное решение о приостановке деятельности МУП «ГорЭкоЦентр».

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

17 юридических лиц, которые работали с «Горэкоцентром», не вывозят мусор из дворов с понедельника, 17 сентября. На обслуживании у муниципального предприятия находится 2,5 тыс. контейнерных площадок. Всего их в Челябинске около 4 тыс.

Подрядчики пытались работать в новых условиях, но делали это недолго — всего неделю. Возить мусор на новый полигон в Полетаево и Урефты оказалось невыгодно: увеличились расходы на топливо и сократилось количество выполняемых рейсов, рассказал руководитель ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда» Константин Смолин. По его словам, чтобы обеспечить работу подрядчиков в новых условиях, необходимо поднять тариф минимум до 4 рублей. Сейчас он составляет 1 рубль 87 копеек для муниципального жилья.

Тем временем во дворах челябинцев начали расти горы мусора.

Фото с сайта vk.com/antismog74

Появились крысы и зловонный запах. А во дворе в Металлургическом районе мусор начали поджигать мусорные баки.

Фото: Галина Лепина

Как сообщили в движении «АнтиСМОГ», только за три дня волонтеры приняли 1200 обращений от жителей города, 1000 — отправили в прокуратуру.

Надзорное ведомство внесло представление мэру Евгению Тефтелеву о решении проблем с переполненными баками. Кроме того, руководителю МУП «Горэкоцентр» объявили предупреждение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Чиновники в городской администрации пообещали окончательно решить проблему с вывозом мусора до конца следующей недели.

Министр экологии региона Сергей Лихачев назвал происходящее саботажем и пригрозил лишением лицензии недобросовестным подрядчикам. «Если какие-то из наших перевозчиков начнут саботировать вывоз мусора или не выполнять свои обязанности, то будем их менять, лишать лицензии, а на их место зайдут те компании, которые будут добросовестно вывозить отходы. У нас есть ряд предприятий, которые готовы зайти к нам из других регионов. Это федеральные игроки с нормальной техникой», — цитирует 74.ru Сергея Лихачева.

Фото с сайта vk.com/antismog74

К устранению мусорного коллапса подключилась магнитогорская компания «Центр коммунального сервиса», которая с 1 января 2019 года станет оператором по обращению с отходами в челябинском кластере. Она пригнала мусоровозы из других городов области и начинает менять контейнеры.

«В связи со сложившейся в Челябинске чрезвычайной ситуацией с вывозом мусора Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Центр коммунального сервиса» приступил к работе по выполнению муниципального контракта», — говорится в сообщении на сайте организации. Она приступила к работе без установления тарифа.

Челябинским первоклассникам предложили разгонять несанкционированные митинги

Фотографии с «Парада первоклассников» в Челябинске вызвали негативную реакцию пользователей соцсетей. Мероприятие состоялось в субботу, 15 сентября, в парке Гагарина. В ходе интерактивных мастер-классов дети смогли ознакомиться с различными профессиями, в числе которых пожарные, спасатели, строители, врачи и атомщики.

Как сообщает 74.ru, представители факультета подготовки сотрудников правоохранительных органов ЮУрГУ предложили первоклассникам примерить каску и бронежилет, а в руки им дали щит и резиновую дубинку. В соцсетях отметили, что такую же экипировку использует ОМОН при подавлении массовых беспорядков и разгоне несанкционированных митингов.

Фото: Анна Адианова

Это вызвало бурное возмущение пользователей — они недовольны тем, что школьников с раннего возраста учат пользоваться дубинкой. Реакция была острой в том числе из-за того, что недавно челябинцы приняли участие во всероссийской акции протеста против пенсионной реформы. В столице Южного Урала несанкционированный митинг прошел на Кировке. ОМОН задержал около полутора десятков человек. В целом по России количество задержанных на митингах 9 сентября превысило 1 тыс. человек.

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске - 2018» стартовала в прямом эфире

Мультимедийный телерадиопроект «Сделано в Челябинске - 2018» стартовал в прямом эфире «Челябинского эха» и 31 канала в среду, 19 сентября.

Прием заявок на участие в проекте шел с начала августа 2018 года. Их прислали свыше 40 компаний. В финал вышли 10 предприятий. Руководители этих организаций будут в студии «Челябинского эха» рассказывать о своей деятельности широкой аудитории радио и телевидения. Участники проекта «Сделано в Челябинске» получат возможность заявить о себе на весь Урал, повысить узнаваемость бренда, увеличить прибыль.

Телерадиопрограмма будет выходить по средам в 16:05. Итоги проекта подведут в декабре. Призовой фонд — рекламное сопровождение бизнеса на 1 млн рублей.





Первым финалистом стала компания «Фабрика шнуров». Чего больше в успешном бизнесе — случайностей или расчета? Может ли стать производство шнуров делом всей жизни? И когда продукция челябинских бизнесменов начнет вытеснять аналоги за рубежом? Об этом рассказал директор компании Сергей Сиренко.

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