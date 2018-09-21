Новый перевозчик мусора в Челябинске пообещал полностью взять ситуацию с отходами на контроль к воскресенью

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

Компания «Центр коммунального сервиса» начала выполнять муниципальный контракт.

В компании «Центр коммунального сервиса» заявили, что уже приступили к работе с отходами в Челябинске. Статус регионального оператора «ЦКС» получит только с 1 января 2019 года, в данный момент организация работает с мэрией на условиях договора по текущему тарифу.

«В беспрецедентно сложных условиях компания приступает к работе в Челябинске. В понедельник на улицы областного центра выехало уже 14 единиц техники ООО «ЦКС», на 20 сентября — 28, к воскресенью планируется вывести 35 единиц специализированной техники и полностью взять ситуацию под контроль», — заявили в «Центре коммунального сервиса».

Компания перенаправила резервную технику и откомандировала водителей из Магнитогорска и Карабаша. Впоследствии их место смогут занять челябинские операторы мусоровозов, которые остались не у дел после расторжения договоренностей между перевозчиками и «ГорЭкоЦентром». Кроме того, «ЦКС» начал в городе замену старых металлических мусорных баков на новые пластиковые евроконтейнеры. Так в Металлургическом районе их установили уже 400, а всего планируют поставить 1,4 тыс.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

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