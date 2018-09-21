- 66.4725р. - 1.2794
- 77.7529р. - 1.4220
Новый перевозчик мусора в Челябинске пообещал полностью взять ситуацию с отходами на контроль к воскресенью
21.09.2018 г. 14:56
Компания «Центр коммунального сервиса» начала выполнять муниципальный контракт.
В компании «Центр коммунального сервиса» заявили, что уже приступили к работе с отходами в Челябинске. Статус регионального оператора «ЦКС» получит только с 1 января 2019 года, в данный момент организация работает с мэрией на условиях договора по текущему тарифу.
«В беспрецедентно сложных условиях компания приступает к работе в Челябинске. В понедельник на улицы областного центра выехало уже 14 единиц техники ООО «ЦКС», на 20 сентября — 28, к воскресенью планируется вывести 35 единиц специализированной техники и полностью взять ситуацию под контроль», — заявили в «Центре коммунального сервиса».
Компания перенаправила резервную технику и откомандировала водителей из Магнитогорска и Карабаша. Впоследствии их место смогут занять челябинские операторы мусоровозов, которые остались не у дел после расторжения договоренностей между перевозчиками и «ГорЭкоЦентром». Кроме того, «ЦКС» начал в городе замену старых металлических мусорных баков на новые пластиковые евроконтейнеры. Так в Металлургическом районе их установили уже 400, а всего планируют поставить 1,4 тыс.
Фото с сайта vk.com/civilpatrol74
- 21.09.2018 г. Переполненные мусорные контейнеры зарегистрировали в 124 дворах Челябинска
- 21.09.2018 г. Челябинск в буквальном смысле превратился в помойку
- 21.09.2018 г. Прокуратура требует от Евгения Тефтелева устранить мусорный коллапс
- 21.09.2018 г. Челябинцы начали жечь мусор, который не вывозят из дворов
- 20.09.2018 г. Утопившие Челябинск в мусоре подрядчики требуют вдвое поднять тариф на вывоз отходов