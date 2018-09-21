В Челябинской области глава поселка получил условный срок за махинации с землей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Сосновский райсуд вынес приговор главе Алишевского поселения.

Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве. В 2008 году глава Алишевского поселения незаконно выделил местным жителям три земельных участка, которые затем были проданы третьим лицам. Кроме того, в 2013-м чиновник выдал одному из сельчан фиктивную выписку о наличии прав на пользование территорией площадью 750 квадратных метров. Местному бюджету был нанесен ущерб в сумме более 140 тыс. рублей.

Суд приговорил чиновника к пяти годам лишения свободы условно. Также его оштрафовали на 900 тыс. рублей и лишили права занимать должности на госслужбе, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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