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25-летний житель Миасса продал пенсионерке чужую квартиру за 660 тыс. рублей
21.09.2018 г. 13:29
Миасские полицейские задержали местного жителя по подозрению в мошенничестве.
К правоохранителям обратилась 80-летняя местная жительница. Она решила купить квартиру в Челябинске и рассказала об этом своему знакомому. 25-летний парень сообщил ей, что у него как раз есть жилье на продажу. Пенсионерка передала ему 660 тыс. рублей. Взамен она получила две связки ключей. Однако дверь квартиры ей открыли посторонние люди, которые не были знакомы с продавцом.
Впоследствии парень скрылся, но сотрудникам уголовного розыска удалось его найти. Сейчас аферист находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В региональном управлении МВД предупредили южноуральцев, что по всем предлагаемым сделкам необходимо всегда тщательно проверять документы и не передавать деньги до полной уверенности в законности заключаемого договора.
Фото с сайта estto.ru
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