25-летний житель Миасса продал пенсионерке чужую квартиру за 660 тыс. рублей

Фото с сайта estto.ru

Миасские полицейские задержали местного жителя по подозрению в мошенничестве.

К правоохранителям обратилась 80-летняя местная жительница. Она решила купить квартиру в Челябинске и рассказала об этом своему знакомому. 25-летний парень сообщил ей, что у него как раз есть жилье на продажу. Пенсионерка передала ему 660 тыс. рублей. Взамен она получила две связки ключей. Однако дверь квартиры ей открыли посторонние люди, которые не были знакомы с продавцом.

Впоследствии парень скрылся, но сотрудникам уголовного розыска удалось его найти. Сейчас аферист находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В региональном управлении МВД предупредили южноуральцев, что по всем предлагаемым сделкам необходимо всегда тщательно проверять документы и не передавать деньги до полной уверенности в законности заключаемого договора.

Фото с сайта estto.ru

Все новости за 21.09.2018 г.»