В выходные на Южном Урале ожидаются ночные заморозки до -3

Фото с сайта 1ul.ru

Синоптики предупредили о понижении температуры в некоторых районах Челябинской области.

В субботу, 22 сентября, в регионе будет переменная облачность, местами пройдут дожди. Порывы северо-западного ветра будут достигать 17 м/с. В воскресенье в Челябинске и по области осадков не ожидается. Ночью на выходных обещают от +5 до +10, в горах и низинах возможны заморозки до -3. Днем температура воздуха — от +14 на севере области до +20 в южных районах.

Фото с сайта 1ul.ru





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