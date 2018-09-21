В Челябинске завоют сирены

Фото с сайта NV86.ru

В Челябинске на следующей неделе проверят комплексную систему экстренного оповещения населения.

Работу городских сирен и громкоговорителей будут проверять в среду, 26 сентября, сообщили в пресс-службе ЕДДС. В 11:30 челябинцы услышат характерный сигнал «Внимание всем!». Электросирены будут звучать прерывисто. Горожан просят сохранять спокойствие.

Фото с сайта NV86.ru

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