Компании Южного Урала стали лидерами рейтинга конкурентоспособности бизнеса

Фото с сайта www.rusnor.org

Уральские исследователи составили рейтинг конкурентоспособности бизнеса по итогам первой половины 2018 года.

Рейтинг составила исследовательская группа «Воронов и Партнеры». Аналитики отобрали 70 крупнейших российских компаний с наибольшей выручкой. Для составления рейтинга ученые проанализировали три основных источника конкурентного преимущества предприятий: стратегическое позиционирование, эффективность и финансовое состояние.

Первое место в списке заняла IT-компания «Яндекс». Также в пятерку вошли «Сургутнефтегаз», строительная организация «Группа компаний ПИК», «Норильский никель» и предприятие по добыче алмазов «АЛРОСА». Кроме того, в список включили компании из Челябинской области — ММК (15-е место) и ЧТПЗ (25-е место).

Фото с сайта www.rusnor.org

Все новости за 21.09.2018 г.»