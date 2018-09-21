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Компании Южного Урала стали лидерами рейтинга конкурентоспособности бизнеса
21.09.2018 г. 13:09
Уральские исследователи составили рейтинг конкурентоспособности бизнеса по итогам первой половины 2018 года.
Рейтинг составила исследовательская группа «Воронов и Партнеры». Аналитики отобрали 70 крупнейших российских компаний с наибольшей выручкой. Для составления рейтинга ученые проанализировали три основных источника конкурентного преимущества предприятий: стратегическое позиционирование, эффективность и финансовое состояние.
Первое место в списке заняла IT-компания «Яндекс». Также в пятерку вошли «Сургутнефтегаз», строительная организация «Группа компаний ПИК», «Норильский никель» и предприятие по добыче алмазов «АЛРОСА». Кроме того, в список включили компании из Челябинской области — ММК (15-е место) и ЧТПЗ (25-е место).
Фото с сайта www.rusnor.org
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