Священник в Челябинске взял у прихожанки 600 тыс. рублей и погасил ими ипотеку

Фото с сайта 74.ru

Жительница Челябинска пытается вернуть деньги, которые отдала священнику.

Пенсионерка является прихожанкой Одигитриевского женского монастыря. Там она познакомилась со священником Александром Грузлевым. «Он очень напомнил мне батюшку из детства нашего деревенского. И как-то я начала себя плохо чувствовать, сердце стало покалывать. Потому и решила сделать ему завещание», — рассказала 74.ru 78-летняя челябинка.

Летом 2017 года пенсионерка и священник оформили у нотариуса завещание. Затем, по словам женщины, иерей попросил дать ему деньги на оплату ипотеки, обещал вернуть их после продажи квартиры. Через полгода священник реализовал недвижимость, однако долг не вернул, сообщила пенсионерка.

Женщина обратилась к участковому. В возбуждении уголовного дела отказали из-за отсутствия состава преступления. «Священнику Александру Грузлеву женщина отдала деньги совершенно добровольно, не взяла никакой расписки. Она говорила, что она жертвует эти деньги, то есть отдает безвозмездно, безвозвратно. Отец Александр просто не предполагал, что она может потребовать эти деньги назад, говорит, что она подарила их ему», — прокомментировал ситуацию секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

Прокуратура Ленинского района встала на сторону пожилой женщины. В ближайшие дни в суд будет направлено заявление о взыскании денег в пользу пенсионерки.

Фото с сайта 74.ru

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