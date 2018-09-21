В Челябинской области за последние годы вырос уровень политического насилия

Фото: Анна Адианова

Политологи отмечают рост агрессии в отношении политических активистов в России.

Всего, по данным газеты «Ведомости», за последние четыре года по всей стране зафиксировано свыше 200 нападений на общественных активистов, политиков и журналистов. Наибольшее количество случаев отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. В число регионов, где произошло не менее пяти подобных инцидентов, вошла и Челябинская область. Отмечается, что к протестующим на митингах применяли насилие не только сотрудники правоохранительных органов, но и казаки, а также представители провластных общественных движений, таких, как НОД и SERB.

Директор местного филиала Президентской академии Сергей Зырянов в интервью корреспонденту «Челябинского эха» заявил, что агрессивные действия стражей порядка и членов неформальных объединений в отношении политических активистов следует пресекать, чтобы они не чувствовали себя безнаказанными.

«Политическое насилие надо безусловно осуждать и пресекать, потому что не пресекая его, мы создаем предпосылки для того, что человек, совершивший подобный поступок и насилие, будет чувствовать себя в безопасности, и это будет поощрять его к дальнейшим действиям. Если вы стали объектом политического насилия — надо обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями», — прокомментировал Сергей Зырянов.

О причинах роста агрессии рассказал профессор кафедры политологии и международных отношений ЧелГУ Андрей Пасс. Он отметил, что уровень политического насилия напрямую связан с отношением населения к деятельности региональных властей.

«Здесь очень большое значение имеет авторитет региональных властей в глазах населения. Если уровень авторитета власти будет падать, то, наверное, уровень политического насилия будет расти. И наоборот — если власти удастся укрепить свой авторитет какими-то реальными делами по увеличению экономического роста, по улучшению благосостояния, по реализации социальных проектов, тогда уровень политического насилия будет безусловно снижаться», — прокомментировал Андрей Пасс.

Одним из последних громких случаев проявления политического насилия на Южном Урале стала несанкционированная акция протеста, которая состоялась в центре Челябинска 5 мая. В ходе нее были задержаны 185 человек. Отмечалось, что сотрудники полиции и Росгвардии действовали очень жестко. В публикациях в соцсетях очевидцы утверждали, что участников акции избивали провокаторы и силовики в штатском. Также на митинге зафиксировали несколько случаев нападений на журналистов и фотографов.

Фото: Анна Адианова

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