Челябинск в буквальном смысле превратился в помойку

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

После приостановки деятельности «Горэкоцентра» и закрытия городской свалки во дворах начался мусорный коллапс. Все ждут, когда контейнерные площадки очистят. Говорим об этом в пятницу, 21 сентября, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разворот».

Гость в студии: руководитель ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда» Константин Смолин.

Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

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