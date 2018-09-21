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Разворот
Сделано в Челябинске
Челябинск в буквальном смысле превратился в помойку
21.09.2018 г. 11:35
Фото с сайта vk.com/civilpatrol74
После приостановки деятельности «Горэкоцентра» и закрытия городской свалки во дворах начался мусорный коллапс. Все ждут, когда контейнерные площадки очистят. Говорим об этом в пятницу, 21 сентября, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разворот».
Гость в студии: руководитель ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда» Константин Смолин.
Трансляции на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Начало в 18:05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
Фото с сайта vk.com/civilpatrol74
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