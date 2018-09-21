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Сделано в Челябинске
В центре Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
21.09.2018 г. 11:06
Фото с сайта chelget.ru
В Центральном районе Челябинска из-за короткого замыкания загорелся трамвай.
ЧП произошло в 18:05 в четверг, 20 сентября, в центре Челябинска. Из-за короткого замыкания загорелась электропроводка трамвая. В салоне находились 15 человек. Они самостоятельно эвакуировались. Водитель потушил огонь до приезда пожарных. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Фото с сайта chelget.ru
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