В центре Челябинска загорелся трамвай с пассажирами

Фото с сайта chelget.ru

В Центральном районе Челябинска из-за короткого замыкания загорелся трамвай.

ЧП произошло в 18:05 в четверг, 20 сентября, в центре Челябинска. Из-за короткого замыкания загорелась электропроводка трамвая. В салоне находились 15 человек. Они самостоятельно эвакуировались. Водитель потушил огонь до приезда пожарных. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Фото с сайта chelget.ru

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