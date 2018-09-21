В Пластовском районе на шахте «Центральная» погиб второй за неделю рабочий

Фото с сайта donday.ru

В Пластовском районе рабочий ОАО «Южуралзолото» погиб от удара током.

Тело 30-летнего горнорабочего обнаружили днем в пятницу, 21 сентября, в шахте «Центральная». По предварительным данным, мужчина получил смертельный удар током. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В среду в этой же шахте произошло обрушение породы. В результате ЧП погиб один из рабочих.

Фото с сайта donday.ru

Все новости за 21.09.2018 г.»