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В Пластовском районе на шахте «Центральная» погиб второй за неделю рабочий
21.09.2018 г. 11:01
Фото с сайта donday.ru
В Пластовском районе рабочий ОАО «Южуралзолото» погиб от удара током.
Тело 30-летнего горнорабочего обнаружили днем в пятницу, 21 сентября, в шахте «Центральная». По предварительным данным, мужчина получил смертельный удар током. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
В среду в этой же шахте произошло обрушение породы. В результате ЧП погиб один из рабочих.
Фото с сайта donday.ru
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