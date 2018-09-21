Прокуратура требует от Евгения Тефтелева устранить мусорный коллапс

Фото: Галина Лепина

Городская прокуратура потребовала решить вопрос с вывозом отходов с контейнерных площадок Челябинска.

Прокуратура установила, что контейнеры во многих дворах переполнены отходами, которые источают неприятный запах. Согласно федеральному закону, территории городов должны регулярно очищать от отходов. Также невывоз мусора с контейнерных площадок нарушает санитарные нормы.

Прокуратура внесла представление мэру Евгению Тефтелеву о решении проблем с переполненными баками. Кроме того, руководителю МУП «Горэкоцентр» объявили предупреждение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Галина Лепина

Все новости за 21.09.2018 г.»