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Сделано в Челябинске
Прокуратура требует от Евгения Тефтелева устранить мусорный коллапс
21.09.2018 г. 10:59
Фото: Галина Лепина
Городская прокуратура потребовала решить вопрос с вывозом отходов с контейнерных площадок Челябинска.
Прокуратура установила, что контейнеры во многих дворах переполнены отходами, которые источают неприятный запах. Согласно федеральному закону, территории городов должны регулярно очищать от отходов. Также невывоз мусора с контейнерных площадок нарушает санитарные нормы.
Прокуратура внесла представление мэру Евгению Тефтелеву о решении проблем с переполненными баками. Кроме того, руководителю МУП «Горэкоцентр» объявили предупреждение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Галина Лепина
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