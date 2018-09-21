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Сделано в Челябинске
В Челябинске осудили экс-тренера спортшколы, который обманул родителей воспитанников на 800 тыс. рублей
21.09.2018 г. 10:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
Бывший тренер челябинской спортшколы получил условный срок за хищение денег родителей воспитанников.
Суд установил, что мужчина обманом выманил у родителей деньги на организацию поездки в крымский спортивный лагерь и покупку спортинвентаря. В итоге экс-тренеру удалось похитить более 840 тыс. рублей в период с ноября 2016 года по июнь 2017-го. Потерпевшими признали 15 родителей.
Бывший тренер полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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