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Сделано в Челябинске
Житель Озерска ответит в суде за убийство незнакомой женщины
21.09.2018 г. 10:39
Фото с сайта ysia.ru
Пьяный 31-летний житель Челябинской области напал на женщину и ограбил ее.
Житель Озерска в сентябре 2017 года в состоянии алкогольного опьянения преследовал незнакомую женщину. Она сняла деньги из банкомата. Мужчина проследил за женщиной до ее дома и вместе с ней зашел в лифт. Там нанес множество ножевых ранений, украл деньги и мобильный телефон на общую сумму 21 тыс. 200 рублей.
Женщину госпитализировали. Она без сознания находилась в больнице более месяца, а потом скончалась. Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд, сообщили в прокуратуре.
Фото с сайта ysia.ru
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