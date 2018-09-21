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Сделано в Челябинске
В суд передали дело жительницы Чебаркуля, которая оформила на подчиненную кредит на покупку iPhone
21.09.2018 г. 10:37
В Челябинской области 44-летней женщине грозит уголовная ответственность за мошенничество.
Жительница Чебаркуля при покупке iPhone оформила в салоне сотовой связи кредит на свою подчиненную. Для этого женщина предъявила сотрудникам банка копию паспорта коллеги, но со своей фотографией, сообщили в региональном управлении МВД. В результате обвиняемой выдали кредит на сумму более 70 тыс. рублей. Женщина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в прокуратуру.
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