Челябинцы начали жечь мусор, который не вывозят из дворов

Скриншот с сайта vk.com/chel4m3

Жители Металлургического района сняли на видео полыхающие мусорные баки.

Пожар произошел ночью в пятницу, 21 сентября. Очевидцы выложили запись с места событий в группу «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». «Жители устали от куч мусора, решили бороться так...», — пишет автор ролика.

В комментариях мнения разделились. Одни поддержали идею о поджоге мусора, который не вывозят из дворов. Другие челябинцы считают, что продукты горения могут вызвать отравление, а также отрицательно влияют на экологию.

Проблемы с вывозом отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов возникли в начале недели. Подрядчики прекратили вывоз мусора из дворов после закрытия городской свалки.

Скриншот с сайта vk.com/chel4m3

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