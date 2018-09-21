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Сделано в Челябинске
Челябинцы начали жечь мусор, который не вывозят из дворов
21.09.2018 г. 10:28
Скриншот с сайта vk.com/chel4m3
Жители Металлургического района сняли на видео полыхающие мусорные баки.
Пожар произошел ночью в пятницу, 21 сентября. Очевидцы выложили запись с места событий в группу «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». «Жители устали от куч мусора, решили бороться так...», — пишет автор ролика.
В комментариях мнения разделились. Одни поддержали идею о поджоге мусора, который не вывозят из дворов. Другие челябинцы считают, что продукты горения могут вызвать отравление, а также отрицательно влияют на экологию.
Проблемы с вывозом отходов с контейнерных площадок многоквартирных домов возникли в начале недели. Подрядчики прекратили вывоз мусора из дворов после закрытия городской свалки.
Скриншот с сайта vk.com/chel4m3
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