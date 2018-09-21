Жительнице Челябинска вынесли приговор за продажу средств для похудения

Фото с сайта vestikavkaza.ru

В Челябинске 47-летнюю женщину отдали под суд за контрабанду сильнодействующих веществ.

В 2016-2017 годах жительница Челябинска через интернет закупала в Казахстане препараты для снижения массы тела. Затем она размещала рекламу в соцсетях и продавала их, отправляя по почте или передавая при личной встрече. Средства содержали сильнодействующее вещество сибутрамин. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота более 1,5 кг препаратов.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Центральный райсуд Челябинска приговорил ее к 3,5 года лишения свободы условно, сообщили в областной прокуратуре.

Фото с сайта vestikavkaza.ru

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