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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске пройдет Единый день приема родителей дошкольников
20.09.2018 г. 16:08
Представители Министерства образования и школ ответят на вопросы родителей будущих школьников.
Единый день приема родителей приурочен ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников России. На вопросы ответят координатор проекта «Новая школа» Николай Янов, представители школ, министерства образования, общественных организаций, эксперты. Специалисты дадут ответ на вопросы по материально-техническому обеспечению детских садов, доступности яслей воспитанникам до трех лет, нехватке кадров, качеству питания.
Мероприятие пройдет в следующую пятницу, 28 сентября, с 14 до 17 часов в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 31. Озвучить свой вопрос и записаться на прием челябинцы могут до 26 сентября.
Фото с сайта cheladmin.ru
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