Утопившие Челябинск в мусоре подрядчики требуют вдвое поднять тариф на вывоз отходов

Фото с сайта vk.com/antismog74

Руководитель ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда» Константин Смолин разъяснил причины, по которым подрядчики прекратили вывозить мусор из дворов.

В ассоциацию входит 17 юридических лиц, которые занимаются транспортировкой ТБО. Ранее все они сотрудничали с МУП «Горэкоцентр» и возили отходы на челябинскую городскую свалку. После событий 10 и 11 сентября, когда была приостановлена деятельность муниципального предприятия, а полигон был закрыт, перевозчики столкнулись с тем, что нужно направлять мусоровозы в Полетаево и Урефты. Константин Смолин сообщил, что несколько дней подрядчики «Горэкоцентра» продолжали работу и очищали контейнерные площадки. А потом расторгли договоры.

«Наши перевозчики неделю ездили, и получилось так, что они сожгли все топливо, которое покупали на месяц. Второй момент — вот машина шла по маршруту, есть машины, которые делали по четыре маршрута. Они выезжали, проезжали по четыре маршрута, забирали отходы и вывозили на городскую свалку. Сейчас, с учетом увеличения плеча и времени, они могли сделать только два рейса. Физически, два рейса. Естественно, трудовой кодекс мы соблюдаем, поэтому послать водителя ночью, сами понимаете, уже невозможно», — прокомментировал «Челябинскому эху» Константин Смолин.

Сейчас тариф на вывоз мусора в Челябинске для муниципального жилья составляет 1 рубль 87 копеек, напомнил руководитель Ассоциации. Для других квартир он может немного отличаться. Чтобы обеспечить работу подрядчиков в новых условиях, необходимо поднять тариф минимум до 4 рублей, считает Константин Смолин.

Все 17 юрлиц, которые работали с «Горэкоцентром», не вывозят мусор из дворов с понедельника, 17 сентября. По словам Смолина, на обслуживании у предприятия находится 2,5 тыс. контейнерных площадок. Всего их в Челябинске около 4 тыс.

Власти обвинили перевозчиков отходов в саботаже и в попытке вынудить поднять тариф для населения. А Константин Смолин пояснил, что компаниям просто не потянуть работу в новых условиях, когда не только закрылись свалка, но и подорожали топливо и запчасти.



По его словам, представители ассоциации встречались с руководством ООО «Центр коммунального сервиса» и обсуждали вопросы сотрудничества. Но в «ЦКС» им заявили, что к этому можно будет вернуться только после 1 января 2019 года, когда компания станет региональным оператором по обращению с отходами.

Сейчас вывозом мусора с переполненных контейнерных площадок занимаются альтернативные перевозчики. Они привезли технику из других городов. По информации минэкологии области, сейчас около 30 мусоровозов работают на тех участках, которыми ранее занималось МУП «Горэкоцентр».

Каждый день на полигоны в Полетаево и Урефты транспортируют порядка 800 тонн отходов, а нужно, чтобы хватало ресурсов для вывоза 1 тыс. тонн. Чиновники в городской администрации пообещали окончательно решить проблему с вывозом мусора до конца следующей недели.

Фото с сайта vk.com/antismog74

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