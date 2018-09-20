В Снежинске с местного депутата взыскали 755 тыс. рублей неподтвержденного дохода

Фото с сайта 74.мвд.рф

Снежинского депутата наказали за коррупционные правонарушения.

Прокуратура выяснила, что супруга депутата с апреля по октябрь 2015 года владела однокомнатной квартирой в Екатеринбурге. Ее стоимость составляла почти 3,5 млн рублей. Женщина самостоятельно заплатила сумму, превышающую совокупный доход ее и мужа за три года более чем на 755 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с депутата и его супруги денег, законность происхождения которых не подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, Снежинский городской суд удовлетворил требования в полном объеме.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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