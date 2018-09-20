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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Снежинске с местного депутата взыскали 755 тыс. рублей неподтвержденного дохода
20.09.2018 г. 15:03
Фото с сайта 74.мвд.рф
Снежинского депутата наказали за коррупционные правонарушения.
Прокуратура выяснила, что супруга депутата с апреля по октябрь 2015 года владела однокомнатной квартирой в Екатеринбурге. Ее стоимость составляла почти 3,5 млн рублей. Женщина самостоятельно заплатила сумму, превышающую совокупный доход ее и мужа за три года более чем на 755 тыс. рублей.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с депутата и его супруги денег, законность происхождения которых не подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, Снежинский городской суд удовлетворил требования в полном объеме.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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