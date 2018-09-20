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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Ежегодно около 1.5 тыс. женщин на Южном Урале поражает рак молочной железы
20.09.2018 г. 15:01
Минздрав Челябинской области выявил ежегодный рост заболеваемости раком молочной железы в регионе.
Каждый год опухоль поражает около 1,5 тыс. жительниц Южного Урала, а по всей России количество выявленных больных достигает 55 тыс. В областном минздраве предупредили, что треть случаев рака молочной железы обнаруживают в запущенной стадии, а на начальном этапе удается распознать только 70% опухолей.
Женщинам советуют регулярно делать УЗИ и маммографию, особенно начиная с возраста 40 лет. Челябинские врачи летом провели два крупных выездных обследования, в которых приняли участие почти 100 человек. Почти у всех из них выявили те или иные патологии, а у троих диагностировали подозрение на злокачественное образование.
Фото с сайта pixabay.com
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