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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Тренера «Трактора» включили в список наставников, которым грозит увольнение
20.09.2018 г. 14:55
Герман Титов вошел в пятерку тренеров КХЛ, которым грозит отставка.
Рейтинг составило издание «Советский спорт». Тренер челябинского «Трактора» Герман Титов занял в нем третье место. Авторы рейтинга отмечают, что тучи над головой наставника сгустили два поражения подряд с общим счетом 1:14. В понедельник, 17 сентября, «Трактор» проиграл «Йокериту». Челябинский клуб пропустил восемь шайб. В среду «Трактор» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:6. Сейчас команда занимает 12-е место в Восточной конференции.
«Пока у тренера есть кредит доверия. Ведь его кандидатуру лоббировало руководство клуба. Не может ведь оно расписаться в собственной некомпетентности», — пишет интернет-газета.
Также в список тренеров Континентальной хоккейной лиги, которым грозит увольнение, вошли наставники минского и московского «Динамо», «Сибири» и «Салавата Юлаева».
Фото с сайта hctraktor.org
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