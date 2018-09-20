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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинцы получат «второй шанс» в случае отказа в регистрации ИП из-за ошибки в документах
20.09.2018 г. 13:58
Фото с сайта documents-center.ru
В налоговой службе рассказали о смягчении последствий ошибок при регистрации в качестве предпринимателя.
С 1 октября порядок регистрации дополнят двумя новыми основаниями для отказа — недостоверные сведения в документах и нарушение законодательства при их оформлении. Однако, вместе с тем, в случае негативного решения заявитель может донести необходимые документы в налоговую в течение трех месяцев. При продолжении процесса регистрации повторно платить госпошлину не потребуется, сообщили в пресс-службе регионального УФНС.
Фото с сайта vk.com/antismog74
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