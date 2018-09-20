В Челябинске гостиницу Holiday Inn реконструируют к саммитам ШОС и БРИКС

Фото с сайта volvoab.com

4-звездочная гостиница Holiday Inn в Челябинске будет принимать участников саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Сетевой отель Holiday Inn реконструируют перед проведением международных мероприятий. В конце 2019 года гостиница начнет работать с новым, увеличенным номерным фондом. Также в городе к саммитам строят отели «Челябинск-Сити», Ibis Styles, гостиничные комплексы на улицах Васенко, Курчатова и Свободы. Идет возведение трех коттеджных поселков: «Белый хутор», «Терема» и «Хрустальный». Одним из мест проживания участников саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году станет и новое общежитие Южно-Уральского госуниверситета. Оно будет состоять из двух секций в 11 и 18 этажей. Объект будет соответствовать категории «три звезды», сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Фото с сайта volvoab.com

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