В Аше бродячие собаки нападают на детей

Фото: пресс-служба «Гражданского патруля»

Жители Аши жалуются на бродячих собак, которые нападают на детей.

Об агрессивных бродячих животных жители Аши сообщили общественной организации «Гражданский патруль». Стая псов расположилась на улицах Кирова и Озимина. Животные прогоняют детей с игровых площадок и нападают на прохожих. Жители Аши неоднократно писали жалобы, но результата не последовало. «Гражданский патруль» обратился в администрацию города с просьбой об отлове безнадзорных собак, сообщил активист организации Валерий Кочергин.

«У нас в городе есть сквер Соловкова. Рядом жилые дома. Люди ходят, гуляют. Там поселилась стая собак. В один из дней человек с ребенком шел, на него ринулись собаки, в их сторону. Ребенка откинули в кусты – мало ли, набросились. Ну то есть пришлось уже окольными путями это все дело обходить, от собак убегать. Мы написали обращение пока в администрацию, чтобы предприняли меры по отлову собак. Будем ждать ответа. Получается, вчера заявка поступила, сегодня утром отправили», — прокомментировал Валерий Кочергин.

Нападения бродячих животных в Аше уже приводили к трагическим последствиям. Летом 2010 года бездомная собака загрызла 4-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

Фото: пресс-служба «Гражданского патруля»

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