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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске неизвестный украл из банкомата более миллиона рублей
20.09.2018 г. 12:22
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинске ограбили банкомат, установленный в супермаркете «Магнит».
Ограбление произошло ночью в среду, 19 сентября. Вор взломал замок на двери магазина «Магнит», проник в помещение, похитил из банкомата более 1 млн рублей и скрылся. Пропажу денег обнаружили утром. В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, личность преступника устанавливается.
Фото с сайта pixabay.com
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