В Челябинске неизвестный украл из банкомата более миллиона рублей

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске ограбили банкомат, установленный в супермаркете «Магнит».

Ограбление произошло ночью в среду, 19 сентября. Вор взломал замок на двери магазина «Магнит», проник в помещение, похитил из банкомата более 1 млн рублей и скрылся. Пропажу денег обнаружили утром. В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, личность преступника устанавливается.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 20.09.2018 г.»