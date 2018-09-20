В мэрии Челябинска не считают ситуацию с мусором катастрофической

Фото с сайта vk.com/antismog74

В челябинской администрации призвали не усугублять ситуацию с вывозом мусора в Челябинске.

На экстренном совещании в мэрии, которое прошло в среду, 19 сентября, эко-активисты рассказали чиновникам о положении дел на контейнерных площадках во дворах Челябинска. Руководитель движения «Антисмог» Евгений Маленкин со слов местных жителей рассказал о фактах прямого саботажа со стороны перевозчиков мусора.

«Ситуация катастрофическая. Может, мы ее в кабинетах недооцениваем, но я сегодня поговорил непосредственно с жителями. Случаи, которые рассказывают жители, выходят за рамки всего. Подъезжает машина к контейнерной площадке, мусорные бачки не вывозит, просто стоит, отстаивается положенные пять-семь минут и уезжает – мусор не забирается. Исчезают контейнерные баки – приезжает машина и забирает их. В результате жители вынуждены делать горы мусора», - прокомментировал Евгений Маленкин.



Вице-мэр Юрий Параничев в ответ на это заявил, что «катастрофы нет», и посоветовал общественнику передавать оперативную информацию в городское управление экологии. Между тем, по словам жителей Челябинска, на переполненных отходами контейнерных площадках уже появились крысы. В частности, слушатели «Челябинского эха» рассказали, что видели грызунов в одном из дворов на улице Масленникова.

Фото с сайта vk.com/antismog74

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