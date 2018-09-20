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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области молодую мать будут судить за жестокое обращение с ребенком
20.09.2018 г. 11:51
Фото с сайта ysia.ru
На 19-летнюю жительницу Коркино завели уголовное дело.
Прокуратора установила, что 2-месячный мальчик содержался в антисанитарных условиях и часто оставался без присмотра. В квартире не было детской кровати, мест для пеленания, хранения детской одежды и принадлежностей по уходу за ребенком. Женщина неоднократно приводила домой пьяные компании, а также сама употребляла спиртные напитки.
Кроме того, в мае обвиняемая оставила малолетнего сына одного. Неодетый ребенок два часа находился в коляске в коридоре квартиры. После этого его отправили в больницу. За жестокое обращение молодой матери грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Фото с сайта ysia.ru
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