В Челябинской области молодую мать будут судить за жестокое обращение с ребенком

Фото с сайта ysia.ru

На 19-летнюю жительницу Коркино завели уголовное дело.

Прокуратора установила, что 2-месячный мальчик содержался в антисанитарных условиях и часто оставался без присмотра. В квартире не было детской кровати, мест для пеленания, хранения детской одежды и принадлежностей по уходу за ребенком. Женщина неоднократно приводила домой пьяные компании, а также сама употребляла спиртные напитки.

Кроме того, в мае обвиняемая оставила малолетнего сына одного. Неодетый ребенок два часа находился в коляске в коридоре квартиры. После этого его отправили в больницу. За жестокое обращение молодой матери грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Фото с сайта ysia.ru

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