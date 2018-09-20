В Центральном районе Челябинска детский центр продают как офисное здание

Фото с сайта chelyabinsk.n1.ru

В Челябинске построили офисное здание, которое по документам является детским досуговым центром.

По адресу Энтузиастов, 13 долгое время велось строительство 3-этажного детского досугового центра. Теперь 4-этажный объект площадью 700 кв. м продают за 30 млн рублей как офисное здание с автомобильной стоянкой. Ранее на том месте находился сквер, который вырубили под строительную площадку. В «Челябинской городской общественной инспекции» напомнили, что стройки не должны наносить вред окружающей среде. Председатель организации Марсель Хазиев рассказал корреспонденту «Челябинского Эха», что такие ситуации должны быть под пристальным вниманием общественности.

«Прикрываясь детьми, безобразно, решаются определенные бизнес интересы, которые просто дискредитируют идею создания общественных пространств в нашем городе. Я хотел бы подчеркнуть, что это центральная часть нашего города. Центральный район, где и без того с зеленью у нас проблемы. Здесь еще в ночное время вырубались наглым образом деревья», - прокомментировал Марсель Хазиев.

В «Челябинской городской общественной инспекции» на основании жалоб местных жителей составили заявление в прокуратуру. Общественники просят сотрудников надзорного ведомства провести проверку и внести представление об устранении нарушений виновными лицами.

Фото: Марсель Хазиев

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