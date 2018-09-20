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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске нелегальный каменный карьер превратили в свалку
20.09.2018 г. 11:28
Челябинские активисты ОНФ выявили сброс отходов в Старосмолинский карьер.
К общественникам обратились жители поселка Федоровка, которые стали чаще замечать в округе мусоровозы. Выяснилось, что в отработанном Старосмолинском каменном карьере активно добывают горные массы, затем в выемки породы сбрасывают мусор и присыпают его землей. Всего, по поверхностным оценкам, там разгрузилось около 200 машин с отходами.
«Ситуация критичная, буквально в 3 км расположено Шершневское водохранилище. Как такое захоронение бытовых и строительных отходов отразится на экологии, жители региона могут скоро узнать по состоянию воды из крана», — рассказал эксперт ОНФ Виталий Вороной.
Общественники обвиняют городские власти в формальном подходе к разработке территориальной схемы обращения с мусором, ситуация с вывозом которого обострилась после закрытия челябинского полигона ТБО. В Народном фронте потребовали пересмотра документа и заявили, что будут регулярно проводить рейды по незаконным свалкам с подключением правоохранительных органов.
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ
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