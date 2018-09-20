В Челябинске нелегальный каменный карьер превратили в свалку

Фото с сайта onf.ru

Челябинские активисты ОНФ выявили сброс отходов в Старосмолинский карьер.

К общественникам обратились жители поселка Федоровка, которые стали чаще замечать в округе мусоровозы. Выяснилось, что в отработанном Старосмолинском каменном карьере активно добывают горные массы, затем в выемки породы сбрасывают мусор и присыпают его землей. Всего, по поверхностным оценкам, там разгрузилось около 200 машин с отходами.

«Ситуация критичная, буквально в 3 км расположено Шершневское водохранилище. Как такое захоронение бытовых и строительных отходов отразится на экологии, жители региона могут скоро узнать по состоянию воды из крана», — рассказал эксперт ОНФ Виталий Вороной.

Общественники обвиняют городские власти в формальном подходе к разработке территориальной схемы обращения с мусором, ситуация с вывозом которого обострилась после закрытия челябинского полигона ТБО. В Народном фронте потребовали пересмотра документа и заявили, что будут регулярно проводить рейды по незаконным свалкам с подключением правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

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