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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Каждый пятый челябинец не имеет понятия, что написано в Конституции
20.09.2018 г. 11:27
Социологи челябинского филиала Президентской академии спросили жителей, знают ли они Конституцию России.
Две трети горожан имеют лишь общее представление об основном законе страны. Хорошо знакомы с положениями Конституции всего 10% респондентов – в 2013 году таковых было почти 15%. Как правило, это люди с высшим образованием, и, что характерно, — с уровнем материального благополучия ниже среднего.
23% опрошенных признались, что совершенно не представляют себе содержания Конституции России. Пять лет назад всего 16% жителей Челябинска не были знакомы с основным законом. Еще почти 1,5% респондентов затруднились с ответом. Исследователи отмечают, что челябинцы в целом довольно хорошо представляют себе содержание основного закона России. В то же время они признают необходимость повышать правовую культуру, делая упор на знакомстве с Конституцией нынешних школьников и студентов.
Фото с сайта vsluh.ru
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