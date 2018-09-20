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07.09.2018 г. | 08:41Гости эфира: Гартунг Валерий
Авиакомпания «ИрАэро» запустит четыре бюджетных рейса из Челябинска
20.09.2018 г. 10:05
Фото с сайта cekport.ru
Из Челябинска запустят бюджетные авиарейсы в Новый Уренгой, Белоярский, Горно-Алтайск и Нижневартовск.
Новые субсидированные рейсы введут с 29 октября. Пассажиров будут перевозить на комфортабельных 50-местных самолетах CRJ-200. Стоимость перелета в одну сторону не превысит 5 тыс. 640 рублей, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.
Рейсы из Челябинска в Новый Уренгой будут выполняться по понедельникам в 11:20, в Белоярский — по вторникам в 08:00. Самолеты до Горно-Алтайска станут отправляться по средам в 07:15. Рейсы из Челябинска в Нижневартовск будут выполняться два раза в неделю — по вторникам в 12:20 и по средам в 14:15.
Фото с сайта cekport.ru
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