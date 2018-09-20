Борис Дубровский проинспектировал гостиницы, которые реконструируют к саммиту ШОС

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский ознакомился с ходом реконструкции гостиниц, которые будут принимать участников саммитов ШОС и БРИКС.

Глава региона посетил стройплощадку по улице Лесопарковой, 9а, где на базе бывшего профилактория завода «Полет» строят отель. Собственник планирует привлечь к управлению гостиницей международную сеть Ibis. Затем губернатор осмотрел стройплощадку гостинично-спортивного комплекса на 72 обычных номера и 10 люксов на улице Васенко, 94. Сейчас там возводят каркас здания. Застройщики заверили губернатора, что объекты будут готовы к приему гостей к концу 2019 года.

Областное правительство для стимулирования бизнеса ввело нулевую ставку по налогу на имущество для трех-, четырех- и пятизвездочных отелей. Кроме того, предпринимателям предоставляют субсидии на строительство президентских номеров.

Фото с сайта gubernator74.ru

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