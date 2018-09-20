На газификацию Чебаркуля выделили дополнительные 3 млн рублей из областного бюджета

Фото с сайта www.amur.info

Губернатор Борис Дубровский направил Чебаркулю дополнительно 3 млн рублей на газификацию более 300 домов.

Деньги пойдут на проектирование и строительство газораспределительной системы в восточной части микрорайона «Южный». «Реализация программы газификации Челябинской области в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71%», — заявил Борис Дубровский.

Газопровод длиной около 600 метров и две газораспределительные подстанции планируют начать строить весной 2019 года. После этого получать голубое топливо смогут жители более 300 домов.

Фото с сайта www.amur.info

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