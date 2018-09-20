Утопающий в мусоре Челябинск спасут 30 мусоровозов нового регионального оператора

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

В челябинской мэрии прошло экстренное совещание с перевозчиками отходов.

Беседа состоялась в среду, 19 сентября. Подрядчики пожаловались чиновникам на ухудшение условий работы из-за перенаправления мусора на временный полигон в Полетаево. Из-за того, что расстояние выросло на 80 км, техника физически не успевает вывозить отходы — количество рейсов за смену сократилось вдвое, а расходы на топливо за неделю достигли месячного уровня, говорят подрядчики. По их словам, ввиду недостаточных компенсаций от местных властей перевозки перестали быть рентабельными.

Исправить положение пообещали в компании «Центр коммунального сервиса», которая с 1 января 2019 года станет региональным оператором по обращению с отходами в Челябинске. Ее директор Алексей Бубнов заявил, что к концу недели челябинцы заметят качественные изменения в ситуации с вывозом отходов. По его словам, в городе уже работает 14 мусоровозов компании, а к пятнице количество машин на линии достигнет 30.

Мусорный коллапс в Челябинске возник в начале недели, после того, как «Горэкоцентр» предупредил коммунальщиков о возможном прекращении вывоза отходов с субботы, 15 сентября. Горожане массово жалуются на утопающие в мусоре контейнерные площадки жилых домов. Только за минувшие сутки на горячую линию движения «АнтиСМОГ» поступило более 400 обращений. Кроме того, некоторые жители города сообщают о крысах, которые появились на контейнерных площадках.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

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